Более 400 дольщиков в Новороссийске получат ключи от квартир в ЖК «Классика»

Фото: ГК «Семья»

ГК «Семья» объявила о досрочной сдаче первого квартала ЖК «Классика», который состоит из четырех многоэтажных домов. Таким образом, девелопер в этом году ввел в эксплуатацию более 113 тысяч квадратных метров жилья, что на 218% больше показателей прошлого года.

– Важный показатель надежности застройщика – верность своему слову. Мы обещали сдать первый квартал ЖК «Классика» до конца года и выполнили это обещание. Дольщики ЖК «Классика» начнут новый год с приятных хлопот – получения ключей от квартиры и ее обустройства. Место расположения ЖК «Классика» отличается прекрасными видами на море, удобным расположением недалеко от центра города. ГК «Семья» со своей стороны позаботилась о том, чтобы внутренняя инфраструктура комплекса была максимально комфортной для жизни, - отметил генеральный директор ГК «Семья» Руслан Воруков.

Дольщикам, добавили в ГК «Семья», выдадут ключи от квартир в двух домах ЖК «Классика». Еще два дома, площадь которых составляет более 20 тысяч квадратных метров, заселят в начале следующего года.

Всего в четырех сданных домах, расположенных по улице Котанова, 7/2 и 7/3 в Новороссийске, около 800 квартир. В ЖК есть детские и спортивные площадки, коммерческие помещения, а также зоны отдыха.

Кроме того, территория огорожена забором во избежание попадания посторонних людей. Попасть во двор можно с помощью электронных ключей. На входах в подъезды стоят видеодомофоны.

В домах для удобства жильцов оборудованы специальные места для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов и так далее.