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Общество22 декабря 2021 15:31

Операторы горячей линии принимают жалобы от жителей Краснодара на скользкие тротуары

За бездействие управляющие компании будут привлечены к ответственности
Евгения ХАЛИКОВА
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Краснодарцы могут пожаловаться на скользкие дорожки и снежные сугробы

Краснодарцы могут пожаловаться на скользкие дорожки и снежные сугробы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре заработала горячая линия, операторы которой принимают жалобы на нерасчищенные дороги, снежные сугробы и скользкие тротуары. Как пояснили в администрации краевого центра, содержание дворов, тротуаров и площадок перед многоквартирными домами входит в обязанность управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

- Расчистка дворов, обработка тротуаров и площадок перед многоквартирными домами, ликвидация наледи - это обязанность управляющих компаний и ТСЖ. За бездействие предусмотрена административная ответственность, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Пожаловаться на бездействие управляющих компаний и ТСЖ можно в ЕДДС по номеру 050 или на горячую линию городского управления по жилищным вопросам по номеру 218-92-70.