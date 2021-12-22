Федеральная территория «Сириус» отметит первую годовщину со дня создания

"Сириусу" ровно год. Фото: скриншот

Федеральная территория «Сириус» отмечает первую годовщину со дня создания. Закон об особом статусе территории был подписан 22 декабря 2020 года президентом России. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Затем поселок вывели из состава Сочи и преобразовали его в отдельный муниципалитет. «Сириус» стал первой в стране экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом федеральной территорией. Сейчас он образует самостоятельный городской округ.

22 декабря 2021 года в ходе заседания совета территории был объявлен Всероссийский конкурс на разработку символики центра.

- Мы сегодня объявили конкурс, на который приглашаем всех к участию. Проведем его вместе в течение следующего года и тогда выберем символику, - рассказала председатель совета федеральной территории Елена Шмелева.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 апреля 2022 года. Итоги планируют подвести 16 мая.

На территории «Сириуса» начались мероприятия, которые продолжатся несколько дней. Открылась праздничная часть с шоу дронов, которое решили не отменять из-за плохой погоды в Сочи.