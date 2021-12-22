В Краснодаре за 2021 год в муниципальную собственность вернули более 50 земельных участков

В муниципальную собственность города вернули земельные участки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в 2021 году вернули в муниципальную собственность через суд 42 земельных участка площадью 24,58 га. Еще 15 участков или 21,14 га земли были переданы собственниками безвозмездно. На этих территориях планируют возвести социальные объекты.

Например, в густонаселенном микрорайоне Музыкальном нет ни одной школы. Собственники участков не желали добровольно улучшать инфраструктуру одного из самых проблемных частей города. По решению Прикубанского суда земельный участок по ул. им. Григория Пономаренко, 39, площадью почти 3 га был передан в собственность муниципалитета. В 2022 году там начнется строительство первой в микрорайоне школы.

— Это огромная работа, причем с серьезным заделом на перспективное развитие разных районов Краснодара. В муниципальной собственности эти земельные массивы будут использованы с пользой для жителей — для строительства социальных объектов, создания новых зелёных зон, — рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

Также в Музыкальном был изъят еще один участок площадью 1,4 га по ул. Российской, 267. В будущем здесь также будет возведен социальный объект.