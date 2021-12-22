Губернатор Краснодарского края наградил 15 выдающихся жителей региона

Кубанцы с ограниченными возможностями здоровья получили премии губернатора региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани прошли награждения выдающихся жителей региона с инвалидностью. Именных премий губернатора региона удостоились 15 человек, среди которых шестеро детей. Все лауреаты добились высот в спорте, учебе и в сфере искусства.

- Это мастера спорта России, призеры краевых, всероссийских и международных соревнований, одаренные дети, дипломанты краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия», Всероссийских и межрегиональных фестивалей, международных конкурсов в области исполнительного и художественного искусства, а также председатели общественных организаций инвалидов, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Премия была учреждена в 1998 году. В течение 28 лет ее удостаивались кубанцы с ограниченными возможностями за особые заслуги в самых разнообразных сферах деятельности.