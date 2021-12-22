Новое эндоскопическое оборудование передали в четыре районные больницы Краснодарского края

В больницы Краснодарского края поступило современное оборудование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четыре районных больницы было передано современное эндоскопическое оборудование. Новые эндоскопические стойки получили лечебные учреждения Динского, Кореновского, Крымского и Кавказского районов. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, подобной техники ранее в больницах не было. В администрации Краснодарского края сообщили, что в 2021 году вопросы дооснащение региональных больниц и поликлиник были в приоритете.

– В условиях пандемии мы активно включились в работу по дооснащению медучреждений. В течение 2021 года было закуплено 2500 единиц различного оборудования, в том числе тяжелого. Это маммографы, томографы и рентгенаппараты, которые сейчас особенно нужны, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

С помощью эндоскопических стоек в больницах смогут проводить медицинские манипуляции, ранее недоступные жителям глубинки. Теперь в районах смогут на ранних стадиях выявлять и лечить патологии ЖКТ.