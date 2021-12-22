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Общество22 декабря 2021 18:07

В Сочи хотят перепрофилировать грузовой морпорт в яхтенную стоянку

Стоимость проектных работ оценили почти в 109 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи появится новая яхтенная стоянка

В Сочи появится новая яхтенная стоянка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росморпорт выразил желание перепрофилировать грузовой морпорт в яхтенную стоянку. Сейчас организация занята поиском подрядчика, который бы выполнил проектные работы по строительству дополнительных волнозащитных сооружений. Информация о тендере появилась на портале госзакупок.

Известно, что ФГУП «Росморпорт» готов заключить соглашение на сумму не выше 108,6 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 11 января 2021 года. Согласно объявленным требованиям, будущая марина сможет вместить до 600 яхт. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.