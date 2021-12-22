В Сочи хотят перепрофилировать грузовой морпорт в яхтенную стоянку

В Сочи появится новая яхтенная стоянка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росморпорт выразил желание перепрофилировать грузовой морпорт в яхтенную стоянку. Сейчас организация занята поиском подрядчика, который бы выполнил проектные работы по строительству дополнительных волнозащитных сооружений. Информация о тендере появилась на портале госзакупок.

Известно, что ФГУП «Росморпорт» готов заключить соглашение на сумму не выше 108,6 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 11 января 2021 года. Согласно объявленным требованиям, будущая марина сможет вместить до 600 яхт. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.