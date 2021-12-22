В Сочи в честь годовщины федеральной территории «Сириус» прошло шоу дронов

В небе Сочи прошло световое представление. Фото: скриншот

Световым спектаклем завершили в Сочи первый день празднования годовщины со дня образования федеральной территории «Сириус». 1200 дронов одновременно взмыли в вечернее небо, чтобы там устроить невероятное представление. Сценарий был разработан сотрудниками центра, а отлаженность и синхронность действий наработали часами тренировок.

Зрелище впечатлило зрителей, которые собрались рядом с парком науки и искусств. Организаторы переживали, что шоу придется отменить из-за погоды, накануне на побережье было объявлено штормовое предупреждение. Однако ничто не смогло испортить праздник.

Федеральная территория «Сириус» отмечает первую годовщину со дня создания. Закон об особом статусе территории был подписан 22 декабря 2020 года президентом России.