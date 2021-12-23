Что произошло в ночь на 23 декабря в Краснодарском крае

Дроны в небе над Сочи

Рассказываем, что произошло в ночь на 23 декабря.

В Сочи в честь годовщины федеральной территории «Сириус» прошло шоу дронов. 1200 летательных аппаратов устроили световой спектакль. Сценарий был разработан сотрудниками центра, а отлаженность и синхронность действий наработали часами тренировок.

В Краснодаре осудили застройщика и его охранников, устроивших дорожные разборки в стиле 90-х. На четверых назначили 2,5 млн штрафа.

В Краснодаре стукнет 10-градусный мороз. Жителей Краснодара просят подготовиться к сильным морозам. Потеплеет только к выходным.

В Сочи курортный сбор увеличили до 50 рублей. А на остальных курортах Краснодарского края подняли ставку до 30 рублей.