Журналиста и блогера Глеба Пьяных задержали в Краснодарском крае

Мусорные проблемы Краснодарского края стали причиной задержания Глеба Пьяных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае сотрудниками Росгвардии был задержан блогер и журналист Глеб Пьяных. Он приехал в регион по просьбе жителей станицы Полтавской, обеспокоенных началом строительства мусорного полигона рядом с рисовыми чеками. По мнению местных жителей, свалка станет настоящим экологическим бедствием, так как рядом проходит оросительный канал, а он, в свою очередь, связан с Азовским морем.

- Свалка отравляет все поля вокруг и станицу. Дышать нечем. И что самое потрясающее – туда собираются везти мусор со всего черноморского побережья, - рассказал Глеб Пьяных корреспонденту «КП»-Кубань».

Деятельность журналиста на территории полигона не понравилась сотрудникам объекта, которые вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.

- 22 декабря около 14.00 часов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии после срабатывания кнопки тревожной сигнализации прибыли на охраняемый объект, расположенный в станице Полтавской Красноармейского района. Сигнал поступил от работника объекта в связи с появлением на территории посторонних людей. Для дальнейшего разбирательства они были переданы полицейским, - сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

После составления протокола съемочную группу отпустили. Известно, что Глеб Пьяных уже покинул Кубань.