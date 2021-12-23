Погода в Краснодаре 23 декабря 2021: в городе будет холодно

От снега в городе уже к выходным не останется ни следа Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая погода в Краснодаре 23 декабря 2021. В краевом центре дневные температуры не будут плюсовыми. На дорогах возможен гололед.

- 23 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -2…-4 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по краю температура воздуха ночью будет варьироваться от 6 до 8 градусов мороза. Местами отметки упадут до - 10 градусов.

В регионе столбики на термометрах поползут вверх с субботы. Уже к началу следующей недели воздух на Кубани прогреется до +13 градусов.