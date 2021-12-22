В Краснодаре за 22 декабря произошло более 110 ДТП

Гололед стал причиной роста аварий. Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В Краснодаре из-за непогоды выросло количество дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции Кубани, на территории краевого центра за 22 декабря было зарегистрировано более 110 аварий. Также мелкие аварии зафиксированы во многих районах региона.

- Основная причина подобных дорожно-транспортных происшествий – несоблюдение интервала между автомобилями. Кроме того, некоторые водители не сменили летнюю резину на зимнюю, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Госавтоинспекции, - прокомментировали в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Самые массовые аварии произошли в Кропоткине. На улице Авиационной столкнулись 10 машин и еще 16 на улице Деповской. Прибывшие инспекторы ДПС выяснили, что многие водители выехали на дорогу на летней резине.