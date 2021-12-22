На Кубани похолодает до 22 градусов мороза

На Кубань надвигается самая холодная ночь Фото: Иван МАКЕЕВ

На Краснодарский край идут сибирские морозы. В ночь на 23 декабря в регионе температура воздуха опустится до -22 градусов, что станет новым температурным рекордом с начала календарной зимы в регионе.

- Холодает. 23 декабря в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Местами снег и на дорогах гололедица, - предупредили о надвигающейся на регион непогоде в краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу среды.

По прогнозам синоптиков, ожидается ветер с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха от - 6 и до -11°, местами в юго-восточных предгорьях от – 17 и до -22. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. В горных районах сохраняется опасность схода лавин выше.