Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 19:31

На Кубани похолодает до 22 градусов мороза

Гидрометцентр предсказал очередные температурные рекорды
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На Кубань надвигается самая холодная ночь

На Кубань надвигается самая холодная ночь

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Краснодарский край идут сибирские морозы. В ночь на 23 декабря в регионе температура воздуха опустится до -22 градусов, что станет новым температурным рекордом с начала календарной зимы в регионе.

- Холодает. 23 декабря в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Местами снег и на дорогах гололедица, - предупредили о надвигающейся на регион непогоде в краснодарском Центре по гидрометеорологии и мониторингу среды.

По прогнозам синоптиков, ожидается ветер с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха от - 6 и до -11°, местами в юго-восточных предгорьях от – 17 и до -22. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. В горных районах сохраняется опасность схода лавин выше.