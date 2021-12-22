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Происшествия22 декабря 2021 19:51

В Краснодаре во время драки были повреждены автомобили

Потасовка произошла в одном из неблагополучных районов города
Евгения ХАЛИКОВА
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В Музыкально микрорайоне м конфликт в пивной перерос в драку

В Музыкально микрорайоне м конфликт в пивной перерос в драку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краснодарском микрорайоне Музыкальный в ночь на 22 декабря произошла драка, в ходе которой были повреждены автомобили на парковке. Этот район считается одним из самых неспокойных в городе. По словам очевидцев, конфликт в компании мужчин начался еще в местном питейном заведении, а продолжился на улице.

– Сообщение в полицию не поступало. На основании выявленной в интернете информации назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное решение, – рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Также, по словам свидетелей, один из мужчин был вооружен предметом, напоминающим большой нож. Полицейские выясняют, поступали ли в городские больницы пациента с ножевыми ранениями.