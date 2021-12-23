Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 декабря 2021 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом ограничат подачу электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

В Адлерском районе будут обесточены улицы: Геленджикская, Ивановская, Заречная, Фрунзе, Тульская, Скальная, Мостовая, Николаевская, Краснофлотская, Афипская, Липецкая, Брянская, Кропоткинская, Мурманская, Верхнениколаевская и Зеленая. Также останутся без электроэнергии жители садовых товариществ Форелевод, Черноморец, Локомотив, Курортник-1, Липники, Фантазия и Высокое.

В Хостинском районе веерные отключения запланированы с 08:00 до 19:00 на улицах Тепличная, Следопытов и Иванова Поляна.