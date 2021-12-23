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Общество22 декабря 2021 22:00

Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 декабря 2021 года

Несколько населенных пунктов Сочи останутся без блага цивилизации
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи не будет света

В Сочи не будет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом ограничат подачу электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

В Адлерском районе будут обесточены улицы: Геленджикская, Ивановская, Заречная, Фрунзе, Тульская, Скальная, Мостовая, Николаевская, Краснофлотская, Афипская, Липецкая, Брянская, Кропоткинская, Мурманская, Верхнениколаевская и Зеленая. Также останутся без электроэнергии жители садовых товариществ Форелевод, Черноморец, Локомотив, Курортник-1, Липники, Фантазия и Высокое.

В Хостинском районе веерные отключения запланированы с 08:00 до 19:00 на улицах Тепличная, Следопытов и Иванова Поляна.