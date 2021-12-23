Для жителей Кубани сохранят розничную цену сжиженного газа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сохранят розничную цену на покупку сжиженного газа за счет субсидирования поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Поставщики отказывались от закупок газа из-за резкого роста цен и отсутствия оборотных средств. В связи с этим было принято решение внести изменения в закон региона. Теперь край будет выделять субсидии на закупку газа, - отметили в администрации.

Субсидии позволят избежать перебоев в поставках сжиженного газа жителям, особенно тех районов, где уровень газификации минимальный.