На границе Сочи и Туапсинского района снежный покров достигал 9 см

Фото: Упрдор "Черноморье"

В ночь на 23 декабря сильнее всего снег шел в Лазаревском и Туапсинском районах. В пик интенсивности осадков на нескольких участках федеральной трассы наблюдались затруднения. В настоящее время все дороги расчищены.

- В Сочи и Туапсинском районе задействовано 70 машин спецтехники. Обильный снегопад здесь продолжался с восьми вечера до полуночи. Толщина снежного покрова составила 5-7 см, на отдельных участках до 9 см. Наиболее сильные осадки выпали на границе Сочи и Туапсинского района, близ поста ГИБДД «Магри», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Упрдор «Черноморье».

В настоящее время трасса полностью свободна. Дорожники израсходовали 35 кубических метров противогололедных материалов.