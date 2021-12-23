Акция «Игрушка от волшебника» прошла в Сочи

Письма Деду Морозу писали учащиеся школы-интерната №2. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи состоялась новогодняя акция «Игрушка от волшебника». Акция проходит по инициативе мэра города Алексея Копайгородского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Письма Деду Морозу с самыми сокровенными желаниями учащиеся школы-интерната №2 написали на красивых открытках. Исполняют мечты детей представители местной власти.

– Ребята просили игрушки и сладости. Также среди пожеланий были музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, кисти, краски для рисования, энциклопедии. Каждый ребенок получил подарок. Всего было собрано 370 презентов, по числу воспитанников школы, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что в Сочи состоялось шоу дронов. Мероприятие приурочено ко дню образования федеральной территории «Сириус».