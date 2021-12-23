Снегопад обрушился на курорт ночью. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи из-за снегопада ухудшилось транспортное сообщение. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, которые оборудованы летней резиной.

– Снегопад обрушился на курорт ночью. Службы расчищают дороги, работают в усиленном режиме. Но, к сожалению, движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до обеда. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В настоящее время не установлено серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи.

Напомним, что в Сочи снегопад парализовал движение на федеральной трассе. Граждан, которые отправились на отдых в горы, предупредили о сложной обстановке на дороге.