В Западном округе Краснодара обновят 14 участков внутриквартальных дорог за 25 млн рублей

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В Краснодаре продолжают приводить в порядок дороги. В Западном округе до конца года отремонтируют 14 участков внутриквартальных проездов. На них выделено 25 млн рублей.

- Здесь заасфальтируют дороги и установят бордюры. Работы почти закончены, - отметили в мэрии.

В этом году в Западном округе дороги обновят на улицах Лузана, Рождественской Набережной, Проспекту Чекистов, 70-летия Октября, Бульваре Платановом, Тургенева, Захарова, Станкостроительной, Речной, Рашпилевской и Дзержинского.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2022 году начнут строить новую школу на проспекте Константина Образцова.