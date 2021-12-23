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Общество23 декабря 2021 7:22

В Западном округе Краснодара обновят 14 участков внутриквартальных дорог за 25 млн рублей

Эти проезды будут отремонтированы до конца года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают приводить в порядок дороги. В Западном округе до конца года отремонтируют 14 участков внутриквартальных проездов. На них выделено 25 млн рублей.

- Здесь заасфальтируют дороги и установят бордюры. Работы почти закончены, - отметили в мэрии.

В этом году в Западном округе дороги обновят на улицах Лузана, Рождественской Набережной, Проспекту Чекистов, 70-летия Октября, Бульваре Платановом, Тургенева, Захарова, Станкостроительной, Речной, Рашпилевской и Дзержинского.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2022 году начнут строить новую школу на проспекте Константина Образцова.