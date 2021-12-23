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Общество23 декабря 2021 7:41

В топ-5 Национального рейтинга мэров по итогам 2021 года вошел глава Сочи

Проведен анализ работы мэров 88 городов страны
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Алексей Копайгородский. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Алексей Копайгородский. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В топ-5 Национального рейтинга мэров по итогам 2021 года вошел глава Сочи. Алексей Копайгородский продемонстрировал высокие управленческие качества.

– Одним из самых важных достижений главы Сочи стало утверждение комплексной программы развития города до 2030 года. Курорт получил такой объем федерального финансирования, какой не получал с 2014 года, – говорят эксперты.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте оказался глава Тюмени Руслан Кухарук. Третью строчку в списке отдали мэру Казани Ильсуру Метшину. Четвертым стал мэр Калуги Дмитрий Денисов.

Места в Национальном рейтинге были распределены в ходе заочного анкетирования. Также опрашивали представителей экспертного сообщества.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Сочи открыли два модернизированных центра занятости. Граждане могут получить услуги в доступной и удобной форме.