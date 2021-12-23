Сочинский национальный парк приостановил работу объектов из-за снегопада

«Парк «Дендрарий» и канатная дорога будут закрыты до 12:00 23 декабря. Фото: мэрия Сочи

Сочинский национальный парк вводит ограничения для посещения рекреационных объектов и объектов историко-культурного наследия. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» рассказали в пресс-службе нацпарка.

– Парк «Дендрарий» и канатная дорога будут закрыты. Когда их снова откроют, сообщим позже. Все остальные объекты в течение всего дня нельзя будет посетить, – сообщили в пресс-службе нацпарка.

Администрация Сочинского национального парка просит следить за обновлением информации на официальном сайте и в социальных сетях.

Спасатели рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. Следует воздержаться от прогулок на свежем воздухе, ограничить походы в горы.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Сочи обрушился снегопад. Затруднено движение на федеральной трассе. Улицы засыпаны снегом, коммунальщики экстренно расчищают дороги.