Школу Анапы закрыли на карантин из-за COVID-19 Фото из архива КП

В одной из школ Анапы обнаружили случаи заболевания COVID-19. Учреждение уже закрыли на карантин – ученики обучаются дистанционно. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Ранее переведенная на самоизоляцию школа в Северском районе уже работает в очном режиме.

А на карантине остаются 211 классов в 106 школах Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского районов. Дистанционно продолжают учиться некоторые школьники Крымского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского муниципалитетов.

Не посещают детские сады 91 группа в 55 учреждениях Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Выселковского, Ейского, Кореновского, Крымского, Курганинского, Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Северского, Староминского, Темрюкского, Тимашевского, Тихорецкого и Туапсинского районов.

На дистанционке остаются 16 групп в десяти колледжах и техникумах.