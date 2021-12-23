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Общество23 декабря 2021 8:53

136 «Точек роста» откроют в кубанских школах в 2022 году

Всего в крае работают 329 образовательных центров
Светлана ОВДЕЙ
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В этом году на Кубани окрыли 134 «Точки роста» Фото: пресс-служба краевой администрации

В этом году на Кубани окрыли 134 «Точки роста» Фото: пресс-служба краевой администрации

Еще 136 «Точек роста» откроют в кубанских школах в 2022 году. В регионе уже работают 329 образовательных центров. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Мы открываем «Точки роста» с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек. Здесь занятия проходят на качественно новом уровне, с использованием современных технологий, будем и дальше дооснащать сельские школы – в следующем году планируется создать еще 136 «Точек роста» в 38 муниципалитетах, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Новые «Точки роста» будут иметь естественно-научный и технологический профиль. А к концу 2024 года в регионе запланировано открыть 782 образовательных центра.

В этом году на Кубани открыли 134 «Точки роста» с лабораториями по физике, химии, биологии, оборудованию робототехники.

В предыдущие годы открыты центры с цифровым и гуманитарным направлениями. Здесь оборудованы интерактивные комплексы, 3D-принтеры, медиастудия, центры оснащены квадрокоптерами, тренажерами.