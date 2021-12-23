В Геленджике дан старт новогодним праздникам

Фото: администрации Геленджика.

В Геленджике официально стартовали новогодние праздники. В центре курорта зажглась тысячами веселых огоньков главная елка. Дерево установлено на площади в самом сердце города.

Сотни людей, несмотря на холодную погоду в минус девять градусов, смотрели, как зажигаются фонарики на новогодней красавице. По традиции начали праздник привычные новогодние волшебники - Дед Мороз и Снегурочка.

- Заранее привитые, они съехались в город со всего муниципалитета и устроили шествие вместе с барабанщиками, - рассказали в администрации Геленджика. - Началось оно у Дворца культуры и искусств, а завершилось на Центральной площади.

Напутствовал Дедов Морозов и Снегурочек глава курорта Алексей Богодистов.

- Несите добро и радость всем детям муниципалитета, - сказал мэр Геленджика. - Доставьте каждому желанный подарок, а со взрослыми поделитесь зарядом энергии на весь грядущий год.

Кстати, для малышей приготовили отдельный сюрприз - заработал домик Деда Мороза.

- Каждый день и по 9 января Дедушка Мороз готов слушать рифмованные строчки детворы и угощать их за это сладостями, - уточнили в администрации Геленджика.

Завершил эстафету праздничных мероприятий «Новогодний экспресс». Он отправился по набережной Геленджика дарить гуляющим дух Нового года и приятные эмоции.