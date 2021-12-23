Краснодарские дороги и тротуары обрабатывают от гололеда

В Краснодаре продолжают обработку дорог и улиц от гололеда Фото: пресс-служба городской администрации

Дороги и тротуары Краснодара обрабатывают от гололеда. Службы продолжают расчищать участки от выпавшего снега и образовавшегося льда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, за ночь в Краснодаре обработали более 210 дорожных участков с помощью 620 тонн песка и соли. Спецтехника продолжает работать на дорогах и в пешеходных зонах – всего задействованы 31 единица и 500 сотрудников.

- Просим водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным - прежде всего тех, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.