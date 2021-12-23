На Кубани за сутки COVID-19 заболели 540 человек, в том числе 64 ребенка Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 540 человек, в том числе 64 ребенка. 23 пациента скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявили 196 случаев, в Новороссийске – 32, в Северском районе – 27, в Динском и Сочи - по 21, в Тимашевском – 20. По 17 новых заболевших – в Тихорецком муниципалитете, 15 – в Мостовском, 14 – В Армавире, по 13 – в Абинском, Выселковском, Курганинском и Славянском. 10 заболевших - в Кавказском районе, по 9 – в Ейском, Крымском, Лабинском и Усть-Лабинском, по 7 – в Калининском, Кореновском и Щербиновском районах.

- По 6 положительных результатов - в Белоглинском, Гулькевичском и Староминском районах, по 5 - в Брюховецком и Туапсинском, по 4 – в Геленджике, Отрадненском и Темрюкском. В Анапе, Белореченском и Каневском муниципалитетах выявили по 3 заболевания, в Апшеронском, Крыловском и Тбилисском – по 2, в Горячем Ключе, Красноармейском и Новокубанском - по 1, - сообщают в оперштабе края.

Самому старшему пациенту 97 лет. На аппаратах ИВЛ остаются 79 человек, 6 – на ЭКМО,