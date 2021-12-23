В Сочи более 260 тысяч человек вакцинировались против коронавируса

В городе есть необходимое количество вакцины всех трех типов. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи более 260 тысяч жителей вакцинировались против коронавирусной инфекции. Свыше 16 тысяч горожан уже прошли процедуру ревакцинации, сообщает пресс-служба мэрии города.

– У нас есть необходимое количество вакцины всех трех типов. Сейчас активно прививаются трудовые коллективы. В сфере образования и спортивной отрасли показатель достиг 95%, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В администрации Сочи считают, что выработка коллективного иммунитета позволит сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на курорте. Сейчас в городе работает 28 пунктов вакцинации. Они расположены во всех внутригородских районах. В домах культуры желающих вакцинироваться встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, что Сочи планируют вырубать старые платаны. Деревья начали гнить, в любой момент могут рухнуть. Это может быть опасно для сочинцев и гостей курорта.