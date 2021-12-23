Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 9:42

Сбытчика крупной партии наркотиков задержали в Кущевском районе Кубани

Мужчина заключен под стражу
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба регионального МВД

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба регионального МВД

Сбытчика крупной партии наркотиков задержали в Кущевском районе Кубани. Мужчину уже заключили под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Инспекторы остановили для осмотра авто Daewoo на посту ДПС «Кущевский». Наркодилер-пассажир нервничал, позже сотрудники нашли на заднем сиденье его рюкзак. В сумке 23-летнего мужчины лежали свертки с наркотиками - почти полкилограмма.

Как выяснилось, ростовчанин купил вещества через интернет в Московской области для последующей продажи.

- В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, - сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.