Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба регионального МВД

Сбытчика крупной партии наркотиков задержали в Кущевском районе Кубани. Мужчину уже заключили под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Инспекторы остановили для осмотра авто Daewoo на посту ДПС «Кущевский». Наркодилер-пассажир нервничал, позже сотрудники нашли на заднем сиденье его рюкзак. В сумке 23-летнего мужчины лежали свертки с наркотиками - почти полкилограмма.

Как выяснилось, ростовчанин купил вещества через интернет в Московской области для последующей продажи.

- В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, - сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.