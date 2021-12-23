Мэр Краснодара Андрей Алексеенко готов ответить на вопросы с Большой пресс-конференции Путина

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23 декабря президент страны проводит Большую пресс-конференцию. Он ответит на многие насущные вопросы жителей регионов. Присоединиться к эфиру в случае необходимости приготовился и мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

- С коллегами смотрим пресс-конференцию президента Владимира Путина, - написали в Telegram-канале, приближенном к новому мэру.

Напомним, накануне в отношении Алексеенко возбудили уголовное дело. Но несмотря на это, он продолжил исполнять обязанности градоначальника и решать проблемы города.