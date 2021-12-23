Вениамин Кондратьев о пресс-конференции Путина: решим свои проблемы и получим опыт от других регионов

Чиновники подключились к эфиру

23 декабря в 12 дня стартовала Большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина. За ней наблюдает вся Россия. Губернатор Краснодарского края готов в любой момент подключиться к эфиру и ответить на вопросы, касающиеся региона.

- Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Смотрю её вместе со своими заместителями. Вопросы, касающиеся края, обсудим и постараемся оперативно найти решения. Для нас это также возможность услышать, с какими проблемами сталкиваются другие регионы, и не допустить их у нас на Кубани, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Напомним, 1 декабря Вениамин Кондратьев лично впервые провел подобную пресс-конференцию и ответил на вопросы жителей Кубани.