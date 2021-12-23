Путин отметил Краснодар как один из самых активно развивающихся городов России

Краснодар активно развивается

Сегодня, 23 декабря, президент страны Владимир Путин отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире. В начале выступления глава государства отметил активно развивающиеся города. Среди них оказался Краснодар.

- Посмотрите, как развивается Краснодар! – отметил кубанскую столицу Путин.

Глава страны отметил Краснодар как один из самых активно развивающихся городов нашей страны. Путин упомянул его после Москвы и Петербурга.

В своем Telegram-канале бывший мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что сейчас город среди лидеров по темпам прироста населения, за последние 10 лет он вырос вдвое.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на вопросы с пресс-конференции Путина готов ответить новый глава города Андрей Алексеенко, он с заместителями подключился к эфиру.