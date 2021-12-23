Более 2,7 млн человек вакцинировались от COVID-19 на Кубани Фото из архива КП

Более 2,7 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодарском крае. Региональный план выполнен на 77%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего на Кубани работают 332 прививочных пункта. Из них 74 находятся на побережье Черного моря, 14 – в санаториях региона.

Для пациентов с COVID-19 в крае развернуты 28 госпиталей, где оборудовано 5,7 тысячи мест. На сегодняшний день койки свободны на 21%. А при обострении ситуации в Анапе и Сочи готовы дополнительно открыть обсерваторы.

Напомним, на Кубани до 18 января сохраняются ограничения при входе в досуговые места и общепиты. Посетители обязаны показать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.