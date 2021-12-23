Губернатор Кубани: бюджет края сохраняет свою социальную направленность

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба краевой администрации

Вопрос о социальных расходах государства прозвучал на пресс-конференции Президента РФ. Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе бюджет сохраняет социальную направленность.

– На соцсферу в 2022 году направим почти 242 миллиарда рублей - порядка 70% всех расходов краевой казны. На соцподдержку различных категорий граждан заложили около 72 миллиардов рублей, дополнительно - на повышение зарплат учителям, медикам, соцработникам, специалистам сферы культуры. Кроме того, с 1 января на 4% индексируем социальные выплаты, – отметил глава региона.

В 2022 году на социальную сферу направят 44,7 миллиарда рублей, 17,1 миллиарда выделят из бюджета региона. Большое внимание – нацпроектам «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». Почти на 15 миллиардов рублей построят 36 школ и 17 детских садов.

А врачи, педагоги и соцработники получат субсидию на первоначальный взнос по ипотеке. Важное условие – 1 миллион на покупку выдается специалисту, проживающему более 10 лет на Кубани без собственного жилья. Кроме того, ближайшие 5 лет необходимо работать по профессии.