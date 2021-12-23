Лучезарная зимовка в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой "AR Group".

Город-курорт готов принять гостей в межсезонье и обеспечить максимальный комфорт длительного проживания в сочетании с дружелюбным южным климатом. Например, в пансионате «Лучезарный».

- В последние годы все большую популярность набирает такой вид отдыха, как «зимовка». Если раньше жители холодных регионов ехали за границу, то сейчас, в связи с антиковидными мерами, большинство из них едут на российские курорты. В том числе и в Сочи. Несмотря на возросший спрос, мы решили сделать специальное предложение для «зимовщиков» – цены на длительное проживание в номерах «Лучезарного» (всех категорий) на порядок ниже, чем в курортный сезон и вполне сравнимы со стоимостью аренды обычных квартир. Такая программа позволяет дополнительно привлечь в наш город гостей, – прокомментировал акцию руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

В пансионате «Лучезарный» уже разработаны новые выгодные предложения. С 10 января по 25 апреля 2022 года проживание в отеле премиум-класса на берегу моря обойдется не дороже аренды квартиры – примерно 35 тысяч рублей в месяц за стандартный номер. Зато в стоимость войдет уборка номера, а также возможность пользоваться услугами и развлечениями на территории пансионата, включая панорамный бассейн, площадки для занятий спортом, Wi-Fi, стоянку автомобиля на территории, детские игровые площадки.

Все подробности, заинтересовавшиеся этим предложением, смогут найти на сайте пансионата «Лучезарный».