В Сочинском нацпарке начнет работать резиденция Деда Мороза

Программа мероприятий рассчитана на пять дней. Фото: пресс-служба парка

В Сочинском национальном парке откроется резиденция Деда Мороза. Для гостей парка «Дендрарий» подготовили увлекательную новогоднюю программу.

– С 24 декабря на территории парка «Дендрарий» начнет работать Новогодняя резиденция Деда Мороза. Мы организовываем новогоднее шоу с участием духового оркестра «Брасмен». Зрителей также поразят выступления воспитанников Сочинского колледжа искусств, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Программа мероприятий рассчитана на пять дней.

24 декабря состоится награждение победителей конкурса «Новогоднее дерево 2021», а затем – новогодний детский благотворительный концерт от учащихся Сочинского колледжа искусств и Детской музыкальной школы № 2.

На 29 декабря запланирована развлекательная игровая программа «Там на неведомых дорожках» и «Наш театр».

Программа в новом 2022 году порадуют гостей парка выступлением духового оркестра «Брасмен». Концерт можно будет послушать 5 и 6 января 2022 года.

Завершится новогодняя программа 8 января. В этот день состоится литературное попурри от Центра внешкольной работы и театра «Неудержимые».

В каждый из дней пройдет интерактив Деда Мороза и Снегурочки.