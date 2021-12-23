Лабораторию микровиноделия открыли в КубГАУ Фото: пресс-служба краевой администрации

Лабораторию микровиноделия открыли в Кубанском государственном аграрном университете. Она заработала в учебном центре инновационных технологий факультета плодоовощеводства и виноградарства, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В учебной винодельне у студентов смогут на практике изучить процесс – от заготовки саженцев до уборки урожая и переработки.

– Виноградарство и виноделие – драйверы экономики Краснодарского края. Нам нужно создавать свой конкурентоспособный, уникальный продукт. Для этого необходимы кадры, которые будут создавать эксклюзивные кубанские вина на каждом из 80 винодельческих предприятий края, – отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

В Учебном центре инновационных технологий оборудованы площадки плодовых культур и винограда. Так, в 2021 году здесь в преддверии столетия КубГАУ заложен коллекционный участок винограда сортами селекции ученых. Это «Столетие КубГАУ», «Устойчивый КубГАУ», «Юбилейный КубГАУ» и «Академик Трубилин». В том числе здесь открыта и прививочная мастерская по виноградарству.