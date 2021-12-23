Опасные сосульки образовались на крышах домов в Сочи

В настоящее время работает в круглосуточном режиме городской оперативный штаб. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на крышах домов появились сосульки. Такое нетипичное погодное явление связано с резкими изменениями температуры на курорте.

– Город уже несколько дней засыпает снегом. Температура в Сочи опустилась до -10 градусов, такие значения зафиксированы в Красной Поляне. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Коммунальные службы экстренно расчищают дороги. На этот период лучше отказаться от автомобилей, которые не оборудованы зимней резиной, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца суток 24 декабря. В настоящее время работает в круглосуточном режиме городской оперативный штаб. Такое поручение дал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи из-за снегопада было парализовано движение на федеральной дороге.