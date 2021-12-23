Из аэропорта Краснодара вновь можно улететь в Будапешт

Аэропорт Краснодара возобновил авиасообщение с Будапештом Фото из архива КП

Аэропорт Краснодара возобновил авиасообщение с Будапештом. Рейсы в столицу Венгрии осуществляются с 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Улететь из Краснодара в Будапешт можно "Уральскими авиалиниями" в субботу: вылет - в 13:10, посадка – 14:15 по местному времени. По времени авиарейс займет чуть больше трех часов.

- В этом году Венгрия – одна из первых европейских стран, которая открылась для россиян после пандемии Covid-19 и признала все российские вакцины. Граждане РФ могут въезжать на территорию государства без прохождения карантина и ПЦР-тестов при наличии действующей шенгенской визы, сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов на английском или венгерском языках, - отметили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Напомним, жители Кубани также могут вылететь из аэропорта Краснодара в Дюссельдорф, Белград, Ларнаку, Стамбул, Минск и Афины.