Мошенники лишили квартиры жительницу Краснодара

Уголовное дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре будут судить двух мошенников. Мужчины лишили квартиры местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, двое мужчин – 39 и 48 лет – позвонили женщине. Представившись сотрудниками агентства недвижимости, они предложили помощь в поиске участка для дома в станице Марьянской.

После этого мошенники убедили женщину дать им доверенность на ее квартиру для продажи и строительства дома. Когда хозяйка передала документ, они продали квартиру. А чтобы не было подозрений, сотрудники построили часть дома на полмиллиона рублей.

Ущерб от обмана с квартирой составил 2 миллиона 745 тысяч рублей.

- Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.