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Общество23 декабря 2021 12:05

В Сочи из-за аварии на водопроводе тысяча жителей осталась без воды

Сотрудники водоканала экстренно устраняют крупную течь на магистральной сети
Анастасия СЕРГЕЕВА
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. Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 23 декабря. Фото: пресс-служба водоканала Сочи

. Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 23 декабря. Фото: пресс-служба водоканала Сочи

В Сочи из-за прорыва трубы тысяча человек остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба сочинского водоканала.

По Сухумскому шоссе возле жилых домов 23 декабря образовался крупный порыв водовода. Его диаметр составил 200 мм.

– На место аварии в микрорайон Кудепста для оперативного устранения крупной течи выехали специализированные бригады. Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 23 декабря. Сотрудники водоканала делают все возможное, чтобы быстро ликвидировать порыв. Надеемся, в ближайшие часы ситуация нормализуется, и жители вернутся к комфортным условиям, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе водоканала Сочи.

Напомним, что в Сочи свыше 260 тысяч жителей прошли вакцинацию от ковида. На курорте работают 28 пунктов вакцинации.