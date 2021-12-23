В Сочи из-за аварии на водопроводе тысяча жителей осталась без воды

. Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 23 декабря. Фото: пресс-служба водоканала Сочи

В Сочи из-за прорыва трубы тысяча человек остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба сочинского водоканала.

По Сухумскому шоссе возле жилых домов 23 декабря образовался крупный порыв водовода. Его диаметр составил 200 мм.

– На место аварии в микрорайон Кудепста для оперативного устранения крупной течи выехали специализированные бригады. Завершить восстановительные работы планируется к 18:00 23 декабря. Сотрудники водоканала делают все возможное, чтобы быстро ликвидировать порыв. Надеемся, в ближайшие часы ситуация нормализуется, и жители вернутся к комфортным условиям, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе водоканала Сочи.

Напомним, что в Сочи свыше 260 тысяч жителей прошли вакцинацию от ковида. На курорте работают 28 пунктов вакцинации.