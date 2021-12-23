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Здоровье23 декабря 2021 12:23

Реабилитацию после COVID-19 проводят в 56 здравницах Кубани

Большинство находятся на побережье или в предгорных районах
Светлана ОВДЕЙ
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Реабилитацию после COVID-19 проводят в 56 здравницах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Реабилитацию после COVID-19 проводят в 56 здравницах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Реабилитацию после COVID-19 можно пройти в 56 здравницах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Большинство санаториев, в которых можно восстановиться после болезни, находятся на побережье и в предгорных районах. Здравницы Анапы, Сочи, Горячего Ключа, Краснодара, Туапсинского, Апшеронского, Лабинского и Белореченского районов уже посетили более 19 тысяч человек.

Постковидную реабилитацию пациенты смогут проходить в 2022 году и в краснодарской поликлинике №7. Здесь проводится ремонт – для восстановления оборудуют отдельное крыло.

Переболевшие могут посетить терапевта, пульмонолога, физиотерапевта, проконсультироваться с реабилитологом, обследоваться комплексно, после чего будет составлен план восстановления.