Реабилитацию после COVID-19 проводят в 56 здравницах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Реабилитацию после COVID-19 можно пройти в 56 здравницах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Большинство санаториев, в которых можно восстановиться после болезни, находятся на побережье и в предгорных районах. Здравницы Анапы, Сочи, Горячего Ключа, Краснодара, Туапсинского, Апшеронского, Лабинского и Белореченского районов уже посетили более 19 тысяч человек.

Постковидную реабилитацию пациенты смогут проходить в 2022 году и в краснодарской поликлинике №7. Здесь проводится ремонт – для восстановления оборудуют отдельное крыло.

Переболевшие могут посетить терапевта, пульмонолога, физиотерапевта, проконсультироваться с реабилитологом, обследоваться комплексно, после чего будет составлен план восстановления.