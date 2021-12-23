В краевом конкурсе приняли участие несколько компаний из Сочи. Фото: пресс-служба мэрии

Сочинский фермерский дворик стал лучшим на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Сочи.

Конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края 2021 года» проводился в целях поощрения лучших хозяйствующих субъектов, которые активно внедряют инновационные методики и технологии в свое производство. Кроме того, оценивались такие показатели, как товарооборот и вклад в развитие экономики Кубани.

– В краевом конкурсе приняли участие несколько компаний из Сочи. Два предприятия стали победителями в своих номинациях, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Победителем в номинации «Лучший фермерский дворик» стала муниципальная универсальная розничная периодичная ярмарка АНО «Сочинские ярмарки».

Напомним, что в Сочи в формате «Фермерский дворик» оборудовано 18 мест торговли. Они расположены во всех четырех районах города. Торговые площадки надежно защищены от осадков и оборудованы камерами видеонаблюдения.