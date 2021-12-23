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Общество23 декабря 2021 12:43

165 детей-сирот до конца декабря получат ключи от квартир в Краснодаре

Четыре человека уже въехали в новое жилье
Светлана ОВДЕЙ
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Квартиры находятся в новостройках Прикубанского округа Фото: пресс-служба городской администрации

Квартиры находятся в новостройках Прикубанского округа Фото: пресс-служба городской администрации

165 детей-сирот до конца года получат ключи от квартиры в Краснодаре. Четыре человека сегодня, 23 декабря, уже въехали в новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Закупленные квартиры находятся в Прикубанском округе. В них сделан ремонт, установлены кухонные плиты, сантехника.

- До конца декабря жилье получат все 165 человек. Из-за роста цен на квадратные метры к краевой финансовой субвенции в 256,4 миллиона рублей добавили 235,5 миллиона из городского бюджета. Таким образом, удалось полностью выполнить годовую программу, - отметил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что ключи от квартир получили дети-сироты в Калининском районе Кубани. Жильем обеспечены 24 человека.