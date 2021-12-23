2,6 тысячи человек переселят из аварийного жилья до 2023 года на Кубани

В стране планируют продлить программу расселения из аварийного жилья Фото: admkrai.krasnodar.ru

2,6 тысяч человек переселят из аварийного жилья до 2023 года на Кубани. В стране планируют продлить программу расселения, сообщил президент РФ на ежегодной пресс-конференции.

– К 2023 году вместо 2025 в новое жилье переедут 2,6 тысяч кубанцев. Это очень важное решение президента – продлить программу, чтобы дать как можно большему количеству людей возможность переехать в новое, безопасное, комфортное жилье. С 2019 года на Кубани уже расселили свыше 1,3 тысячи человек, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего с 2016 по 2019 годы в новое жилье въехали 1030 человек из 419 квартир, признанных аварийными до 2017 года.