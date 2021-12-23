В 2022 году доход бюджета Сочи составит 16,2 миллиарда рублей

Главный финансовый документ останется социально ориентированным. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В 2022 году доходная часть сочинского городского бюджета составит 16,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Депутаты городского собрания Сочи приняли во втором, окончательном чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

– Главный финансовый документ останется социально ориентированным. Финансисты и экономисты администрации Сочи подготовили сбалансированный проект бюджета. Он прошел общественные слушания. Также его тщательно изучили депутаты в рамках работы территориальных групп и профильных комитетов ГСС, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» глава Сочи Алексей Копайгородский.

Бюджет сформирован на основе 26 городских программ. Они касаются основных направлений социально-экономической программы Сочи. В бюджете предусмотрены средства на дальнейшее развитие инфраструктуры, газификацию, водоснабжение, электроснабжение населенных пунктов, строительство общеобразовательных, дошкольных учреждений, а также спортивных комплексов.

– Сочинцам нужно создать комфортные условия для жизни. Должны быть детские сады и школы, отопление и вода. Парки нужно поддержать в красивом и ухоженном виде. Без сомнений, при поддержке края и федерального центра мы все сможем реализовать, – заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.