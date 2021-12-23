В 1,5 раза больше краснодарцев планируют уехать на отдых в новогодние праздники

Наиболее популярные российские города - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград Фото из архива КП

В 1,5 раза больше краснодарцев в сравнении с прошлым годом планируют уехать на отдых в новогодние праздники. Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили запросы на поиск и покупку билетов и составили рейтинг городов и стран.

Так, большинство собираются посетить Турцию, Армению, Беларусь, Венгрию и ОАЭ. Наиболее популярные российские города - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград.

В том числе в сравнении с прошлым годом количество поездок по стране выросло на треть, а за границу – в 5 раз больше, 20% от «новогодних» туристов. Подчеркивается, что в прошлом году показатели были ниже из-за ковидных ограничений.

Краснодарцы в среднем планируют отдыхать в других странах и городах около 8 дней. Цена перелета по России в обе стороны на одного человека составляет 16 тысяч 200 рублей, что на 10% больше прошлогодней, а за границу - 29 тысяч 100 рублей. Здесь отмечено снижение почти на 20%.