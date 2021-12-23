Мероприятие запланировано на 25 декабря. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В Сочи отметят День Роза Хутор. Мероприятие запланировано на 25 декабря. Праздник посвящен открытию сезона катания, который стартовал 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

День «Роза Хутор» откроется выступлением уличного оркестра TD Band на нижней базе курорта, а также в горной Олимпийской деревне.

Гостей порадуют лазерное шоу, аниматоры, dj-сеты, а также праздничный фейерверк.

– Мероприятия пройдут на открытом воздухе. Все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены, – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Ранее «Комсомолка» писала, что на Дне Роза Хутор выступят участники фестивалей Казантип. Отдыхающих угостят безалкогольными напитками.