Мэр Краснодара предположил, что город может стать третьим по численности населения в стране Фото: krd.ru

Глава Краснодара Андрей Алексеенко предположил, что кубанская столица может стать третьей по численности населения в России. Это связано с предварительными подсчетами Всероссийской переписи. Напомним, по предварительным данным, город разросся до 1,7 млн жителей.

- По предварительным итогам переписи населения Краснодар может стать третьим по численности городом в стране, южной столицей России. К нам едут жить и работать люди с разных регионов - из Сибири, Дальнего Востока, Урала, - отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, на Большой пресс-конференции президент РФ отметил Краснодар как один из самых развивающихся городов страны. Он выделил Кубань после Москвы и Санкт-Петербурга.