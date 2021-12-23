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Общество23 декабря 2021 13:39

Мэр Краснодара предположил, что город может стать третьим по численности населения в стране

Это связано с предварительными результатами Всероссийской переписи
Светлана ОВДЕЙ
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Мэр Краснодара предположил, что город может стать третьим по численности населения в стране Фото: krd.ru

Мэр Краснодара предположил, что город может стать третьим по численности населения в стране Фото: krd.ru

Глава Краснодара Андрей Алексеенко предположил, что кубанская столица может стать третьей по численности населения в России. Это связано с предварительными подсчетами Всероссийской переписи. Напомним, по предварительным данным, город разросся до 1,7 млн жителей.

- По предварительным итогам переписи населения Краснодар может стать третьим по численности городом в стране, южной столицей России. К нам едут жить и работать люди с разных регионов - из Сибири, Дальнего Востока, Урала, - отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, на Большой пресс-конференции президент РФ отметил Краснодар как один из самых развивающихся городов страны. Он выделил Кубань после Москвы и Санкт-Петербурга.