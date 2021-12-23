РНКБ выдал кредиты самозанятым на сумму 1,5 млрд рублей

В декабре 2020 года в мобильном приложении РНКБ реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. На сегодняшний день сервисом воспользовались более 15 тысяч самозанятых клиентов банка.

С 30 апреля 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. За 6 месяцев банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму 1,49 млрд рублей, в том числе:

- по программам ипотечного кредитования – 769 млн руб. (51%);

- по программам автокредитования – 526 млн руб. (35%).

- по программам беззалогового потребительского кредитования "Кредит наличными" и "Рефинансирование потребительских кредитов" – 195 млн руб. (14%);

Cтоит отметить, что в сентябре-ноябре 2021 г. самозанятые граждане оформили в 2 раза больше беззалоговых потребительских кредитов, чем в мае-августе 2021 г.

Кроме того, за этот же период самозанятые клиенты оформили около 35 тыс. кредитных карт с общим лимитом 712 млн рублей.

Напоминаем, что оформление кредита доступно самозанятым гражданам после постановки на учет в ФНС. На сегодняшний день 80% пользователей зарегистрировались как самозанятые в ФНС непосредственно с использованием банковского приложения «РНКБ 24/7». При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис РНКБ «Самозанятый», банк предлагает пониженную процентную ставку по всем кредитным программам.

Для получения кредита самозанятые граждане могут подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита. При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.